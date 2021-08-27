بينهم امرأة تحمل بندقية.. اعتقال ثلاثة متهمين في بغداد

2021/08/27 | 14:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الشرطة، عن اعتقال ثلاثة متهمين من

ضمنهم امرأة تحمل بندقية كلاشنكوف مع

الة جارحة في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، إنه "اثناء

تفتيش العجلات المارة ضمن سيطرة ابو

غريب ال

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