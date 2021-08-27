ريال مدريد يسرب معلومة لباريس بشأن مبابي

2021/08/27 | 14:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ما زالت محاولات ريال مدريد مستمرة من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفي الجاري.ووفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان وافق أخيرا على فتح باب المفاوضات مع ريال مدريد حول بيع مبابي.وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان لم يرفض حتى الآن، العرض […]

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