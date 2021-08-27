العراق: تفجير مئات القنابل.. والجهات المعنية تصدر بيانا (صور)

2021/08/27 | 14:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية الدفاع المدني في النجف، الجمعة، من إتلاف وتفجير 1484 قنبلة ومقذوف غير منفلق في صحراء المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، (27 آب 2021)، أن "مفارز معالجة القنابل غير المنفلقه التابعة لها وبالتعاون مع كتيبة الهندسة العسكرية، أتلفت وفجرت 1484 مقذووفا حربيا مختلف الأحجام في صحراء النجف".

وأضاف البيان، أن "المفارز أتلفت أيضا وبشكل موضعي 5 قنابل عنقودية في منطقة الرحبة ومزارع الخط الثالث"، لافتا إلى أن "هذه المقذوفات عثر عليها بالتعاون مع المواطنين وعن طريق المسح الميداني لمفارز المعالجة".

N.A

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