موجة غبار تضرب العراق اليوم.. تعرّف على تفاصليها

2021/08/27 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتشير التنبؤات الجوية، اليوم الجمعة، إلى تأثر البلاد بموجة غبار تهاجم الأجواء ابتداءً من وقت الظهيرة.

وتشهد اجواء العراق تصاعداً للغبار من شمال ذي قار ويتجه غرب البصرة وغرب الكويت بسبب نشاط الرياح السطحية. كذلك يلاحظ موجات غبار غرب مدينة ميسان وشمال شرق السعودية.

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