الاتحاد السوري لكرة القدم يرفض اللعب في ايران

2021/08/27 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

كشفت مصادر مطلعة خليجية، اليوم الجمعة، عن تقديم الاتحاد السوري اعتراضاً رسمياً للفيفا برفض اللعب في ملعب آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران.

ونقلت وسائل اعلام خليجية عن المصادر قولها ان "الاتحاد السوري تققدم باعتراض رسمي للفيفا برفض اللعب بملعب آزادي في طهران بسبب تفشي فايروس كورونا بالإضافة إلى انعدام وجود تقنية الفار".

من الجدير بالذكر ان المنتخبين الإيراني والسوري، هنا ضمن مجموعة منتخبنا الوطني بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، حيث من المقرر ان يلتقي منتخبنا الوطني نظيره الإيراني في السابع من شهر أيلول بملعب استاد خليفة في الدوحة بدون جمهور.

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