2021/08/27 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن مدرب كرة القوة الجوية احمد خلف أن الفريق يواصل تدريباته بشكل مستمر ومكثف تحضيرا لمواجهة كأس السوبر أمام الزوراء.وقال خلف للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ أن المدة المتبقية لمباراة كأس السوبر أمام الغريم الزوراء والمقررة في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل قليلة جدا لكننا نسارع الزمن من أجل تحضير الفريق بشكل مثالي حيث نسعى لبداية الموسم بلقب يضاف لألقاب القوة الجوية.واوضح أن تدريب فريق بحجم القوة الجوية هو شرف كبير وبالتالي استقبلت رغبة إدارة القوة الجوية بقيادة الفريق بقبول شرط تسوية الأمور مع نادي الديوانية وبدوره تفهم حسين العنكوشي رئيس نادي الديوانية الأمر وسهل مهمة قيادتي لكرة الأزرق الجوي.وأشار إلى أن الفريق أكمل أمس تعاقده مع اللاعب الدولي احمد إبراهيم حيث يمثل وجوده ثقل كبير بالفريق لما يمتلك من خبرة كبيرة وبالتالي وجوده يشكل قوة إضافية للقوة الجوية.يشار إلى أن إدارة القوة الجوية تعاقدت مع المدرب الشاب احمد خلف لقيادة الفريق في الموسم المقبل خلفا للمدرب ايوب اوديشو./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احمد خلف: الجوية يطمع بكأس السوبر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احمد خلف: الجوية يطمع بكأس السوبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).