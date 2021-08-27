الدفاع المدني ينتشل جثث ثلاث فتيات نتيجة حريق اندلع داخل دارهن في قضاء الهندية شرق كربلاء

2021/08/27 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، انتشال جثث ثلاث فتيات نتيجة حريق اندلع داخل دارهن في قضاء الهندية شرق كربلاء.وقالت المديرية في بيان ، ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل دار مكون من طابقين في حي الامين في قضاء الهندية شرق محافظة كربلاء المقدسة".واضاف البيان، ان "فرق الدفاع المدني عثرت أثناء عملية الاقتحام وسط الدار على ثلاث فتيات اخوات من عائلة واحدة في الرمق الأخير من حياتهن لتتسارع فرق إسعاف الدفاع المدني وتقدم خدماتها من الإسعافات الأولية وتجري عمليات الانعاش الرئوي لهن لكن المنية كانت اسرع لتقبض ارواحهن من بين ايدي رجال الدفاع المدني الذين لم يألوا جهدا إلا وقدموه من اجل انقاذهن".وتابع البيان، ان "الفتيات تعرضن لحالة من فقدان الوعي وهن نيام نتيجة استنشاق نواتج الحريق والانبعاثات الغازية السامة داخل المنزل المحترق ليتم انتشال الجثث وتأمين نقلهن وتسليمهن اصوليا الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة، ./انتهى8

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