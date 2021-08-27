انتشرت مقاطعه بشكل كبير على

2021/08/27 | 14:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صبي صغير من ولاية ألاسكا الأمريكية أحدث ضجة كبيرة على الإنترنت لمقاطع فيديو على "تيك توك" تُظهر حبه لتناول الطعام من حديقة الخضروات الخاصة بعائلته.

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