تسعيرة برميل النفط بـ50 دولارا في موازنة 2022.. هل ستكون نهائية؟

2021/08/27 | 14:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

علقت لجنة النفط النيابية، اليوم الجمعة، على سعر برميل النفط في موازنة العام المقبل.

وقالت عضو اللجنة زيتون الدليمي إن “وزير المالية علي عبدالأمير علاوي حدد سعر برميل النفط في مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2022 بقيمة 50$ للبرميل الواحد، وهذا هو مجرد اقتراح، حيث ان مجلس النواب هو من سيحدد الرقم النهائي بالاعتماد على أسعار السوق الحالية، وفق آلية خاصة نظراً لتذبذب الأسعار، واعتماد النسبة الوسطية”.

وأضافت ان “البرلمان الحالي قد لايتمكن من إقرار موازنة العام المقبل في حال تم إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد”، مشيرة الى انه “الآليات الحديثة التي ستعتمد في الانتخابات واعلان النتائج خلال 48 ساعة قد تمكن البرلمان الجديد من عقد اول جلسة له في شهر 12، لذلك يستطيع في شهر واحد اقرار الموازنة، اذا سرت الأمور وفق ما تم التخطيط لها”.

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