2021/08/27 | 14:33 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. صحة الكرخ تتابع الملاكات التدريسية والطلبة أثناء الامتحانات النهائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/27 | 14:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. صحة الكرخ تتابع الملاكات التدريسية والطلبة أثناء الامتحانات النهائية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. صحة الكرخ تتابع الملاكات التدريسية والطلبة أثناء الامتحانات النهائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).