شاهد بالفيديو لحظة اغتيال الشابة 'نورزان الشمري' في شارع أبو نؤاس ببغداد

2021/08/27 | 15:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت كاميرات المراقبة، لحظة مقتل الشابة "نورزان الشمري"، من قبل 3 اشخاص بواسطة سلاح ابيض.

وبحسب مقطع مصور، اطلع عليه NRT عربية، الجمعة (27 اب 2021)، اظهر لحظة هلع المواطنين من مشهد الفتاة التي غرقت بالدماء وسقوط المجني عليها أمام المارة.

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