2021/08/27 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

طال شقيق المواطن البصري حسين الشحماني، اليوم الجمعة، الكشف عن مصير شقيقه الذي اعتقلته قوة امنية.

وقال لوكالة (بغداد اليوم)، "لا نعرف لغاية الان مصير شقيقنا، ولانعرف عائدية القوة الامنية التي اقتحمت منزله امس واعتقلته واقتادته لجهة نجهلها".

واضاف، ان "شقيقنا ليس له مشاكل مع الحكومة، وان كانت لديه مشاكل قانونية ندعو الجهات المعنية لاطلاعنا.

وعرف الشحماني بعد تسجيله مقطعاً مصوراً ينتقد خلاله تردي الخدمات في "علوة حمدان" في البصرة، وعدم تقبل الآخرين للنقد، وردد عبارة "يجونك بالتفك"، أي "يأتونك حاملين بنادق"، لتنتشر هذه العبارة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اعتقال صاحب الكلمة الشهيرة "يجونك بالتفك".. شقيقه يروي القصة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اعتقال صاحب الكلمة الشهيرة "يجونك بالتفك".. شقيقه يروي القصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).