علاء عباس يوقع على كشوفات نادي القوة الجوية بعد موسم غير ناجح في البرتغال

2021/08/27 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن المكتب الاعلامي بنادي القوة الجوية، اليوم الجمعة، عن توقيع لاعب منتخبنا الوطني علاء عباس عقد انضمامه للفريق.

وثال في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "عباس وقع للفريق بعد ان انهى مسيرته مع نادي فيسنتي البرتغالي بعد موسم غير موفق، حيث بقي في دكة احتياط الفريق طيلة أوقات الموسم".

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