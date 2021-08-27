الصحة العالمية تبحث إقامة جسر جوي إلى شمال أفغانستان

2021/08/27 | 15:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الإمدادات الطبية بدأت تنفد في أفغانستان معربة عن أملها في إقامة جسر جوي إلى مدينة مزار شريف شمال البلاد بمساعدة سلطات باكستان في غضون يومين أو ثلاثة.وقال المدير الإقليمي لعمليات الطوارئ بمنظمة الصحة ريك برينان، اليوم الجمعة: "في الوقت الحالي وبسبب المخاوف الأمنية وعدة اعتبارات تشغيلية أخرى، لن يكون مطار كابل خيارا للأسبوع المقبل على الأقل".واضاف: "إن تكلفة التأمين على السفر إلى أفغانستان "ارتفعت بشكل هائل".وتابع: "بمجرد أن نتمكن من معالجة ذلك نأمل أن يتسنى لنا السفر جوا خلال الثماني والأربعين إلى الاثنتين والسبعين ساعة القادمة"./انتهى8

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