2021/08/27 | 15:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أوضحت البروفيسورة الأمريكية أنتشا بارانوفا الروسية الأصل من جامعة جورج ميسون، كيف يؤثر اللقاح في الشخص المتعافي من “كوفيد-19” وفي الشخص الذي يعاني منه.وتشير البروفيسورة في حديث لراديو “سبوتنيك”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما الذي يحدث عند تطعيم مصاب بأحد اللقاحات المضادة لكورونا المركز الخبري الوطني.

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