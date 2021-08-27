شرطة بغداد تقبض على احد عناصر داعش الارهابي

2021/08/27 | 15:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على إرهابي ضمن صفوف عصابات داعش.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارز سيطرة بغداد واسط التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة محافظة بغداد القت القبض على متهم مطلوب وفق قضايا ارهاب متهم بانتمائه الى عصابات داعش الارهابية، حيث ومن خلال التفتيش الدقيق والمتابعة والتدقيق في حاسبة المطلوبين حيث تبين وجود اسم هذا المتهم ضمن قاعدة بيانات المطلوبين".

واضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتسليمه اصوليا الى احد مراكز الشرطة التابعة للقيادة ايضا لاتخاذ اللازم بحقه وفق القانون".

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