2021/08/27 | 15:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اطهر مقطع فيديو، اليوم الجمعة، اعتداء احد المواطنين على رجل المرور بالسب والشتم نتيجة خلاف بينهما.وبحسب مقطع الفيديو، فأن “احد المواطنين من اصحاب السيرات ذات الدفع الرباعي اعتدى على رجل المرور بالسب والشتم وحاول التعدي عليه “.0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger 0 Viber 0 Whatsapp 0 Telegram

ظهرت المقالة بالفيديو..



مواطن يعتدي على رجل المرور بالسب والشم أولاً على الايام نيوز.

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