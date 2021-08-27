2021/08/27 | 15:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغنى الأمير السعودي الوليد بن طلال بمشروع "نيوم" العملاق الذي لا يزال قيد التطوير في شمال غرب المملكة.

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