حشود تستبق خطاب مقتدى الصدر إلى الحنانة (صورة)

2021/08/27 | 15:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تجمعت حشود من أتباع التيار الصدري، الجمعة، في منطقة الحنانة وسط مدينة النجف بانتظار كلمة لزعيم التيار مقتدى الصدر، التي من المتوقع أن تحسم موقفه من الانتخابات.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأظهرت صورة حصل عليها "ناس"، (27 آب 2021)، تجمعاً كبيراً لأتباع التيار الصدري في الحنانة بانتظار خطاب الصدر.

ونشر إعلام التيار الصدري، في وقت سابق، إعلاناً حول موعد خطاب لزعيم التيار مقتدى الصدر وصف بـ "المهم".

وقال التيار في بيان مقتصب، اطلع عليه "ناس" (27 آب 2021)، إن "خطاباً مهماً لمقتدى الصدر سيبث في الساعة الرابعة عصراً".

وكشف القيادي في كتلة سائرون، الجمعة، عن "انفراجة" في موقف مقتدى الصدر من الانتخابات المقبلة في البلاد.

وقال الربيعي في تصريح لشبكة "رووادو" تابعه "ناس"، (27 آب 2021)، إنّ "هناك أمراً مهماً سيعلن بعد ساعات، بشأن الانتخابات المقبلة".وأضاف الربيعي، أنّ "هناك تطوراً في موضوع عودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وأن الأمور ماضية باتجاه الحل، وما هي إلا ساعات ويتم الإعلان عنها".

وأكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الخميس، أن انسحاب الصدر من الإنتخابات دفع بعض القوى السياسية للمطالبة باجراء العملية مبكراً، رغم قناعتهم بأن الفائزين لن يبنوا الدولة، لافتاً إلى أن "كل شيء وارد في العملية السياسية"، وذلك في معرض حديثه عن تشكيل حكومة بعيدة عن التيار الصدري.

وقال المسعودي خلال حوار أجرته معه الزميلة، سحر عباس، تابعه "ناس" (26 اب 2021)، إن "القوى السياسية ذهبت اعلاميا لاجراء انتخابات مبكرة بعد انسحاب التيار الصدري رغم أنهم لا يؤيدون انتخابات مبكرة أو غير مبكرة ويعلمون أن المشاركة ستكون ضئيلة والفائزين لن يبنوا الدولة".

وأضاف أن "القوى السياسية تحاول ان تسوق نفسها انتخابيا بمسميات جديدة لكنها لا تحتوي مشروعا ومضمونا جديدا..



البعض يقولون سيتم تغيير الدولار وهم نفسهم من صوتوا على هذا القرار".

وأوضح أن "اغلب الاحزاب التقليدية تمتلك مقدرات هائلة وكبيرة وطيلة السنوات المنصرمة كانت تشكل قواعد اقتصادية رهيبة وتمتلك القدرة على الاستحواذ على مقاليد السلطة، ومقاعد نيابية اكبر وبالتالي تذهب للحصول على وزارات وهيئات مستقلة ومحافظات".

وقدم المسعودي تحديا للقوى السياسية، أن "تقدم تعهدا بتطبيق المادة 76 ثانيا من الدستور والتي تسمح لرئيس الوزراء تشكيل الكابينة الوزارية"، متهما "حزب الدعوة بالاستحواذ على جميع الحكومات السابقة سواء حكومات الجعفري أو العبادي أو المالكي".

ولفت إلى أن "جميع القوى السياسية لا تدخل في حوارات مع بعضها في الوقت الحالي – يلتقون يوميا والجميع يعرف ماذا يريد الطرف الاخر"، قائلا، إن "الحوارات الوطنية سبق وان رصدت لها المليارات وتم هدرها بسبب اللاعيب الاميركية والاقليمية".

وتابع المسعودي، انه "دول الجوار وواشنطن جميعهم لا يسعون لاستقرار العراق"، مبيناً أن "بعض الجهات كانوا اداة لتدمير البلد".

وشدد النائب على ضرورة "نزع ثوب الطائفية والقومية السياسية والذهاب باتجاه بناء دولة وليس سلطة"، موضحاً أن "قرار الصدر كان متخذاً من قبل 6 اشهر حينما تحدث عن ذهاب العملية السياسية الى اتجاه غير صحيح فضلا عن تقديمه مشاريع لم تطبق".

وعن إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة بعيداً عن التيار الصدري، قال المسعودي إن "العملية السياسية كل شيء فيها وارد".

وفي (15 تموز 2021) أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن سحب يده ممن "يدعي الانتماء للتيار في الحكومة الحالية والمقبلة"، فضلا عن عدم مشاركته في الاقتراع المقبل.

الصدر وفي كلمة متلفزة، تابعها "ناس"، قال "أعلن سحب يدي من كل من يدعي الانتماء لنا في الحكومة الحالية والمقبلة"، موضحاً ان "الوطن أغلى من كل شيء ولسنا ممن يبحث عن الوطن".

وعبر الصدر عن امنيته للانتخابات "النجاح ووصول كل الصالحين"، محذراً من ان "يكون مصير العراق⁩ كسوريا وافغانستان".

لكن المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي أكدت عدم ورود أي طلب رسمي بالانسحاب من الانتخابات المقبلة، مبينة أن القرار الفصل بذلك يعود إلى مجلس المفوضين.

وقالت الغلاي لـ"ناس"، (15 تموز 2021)، "فيما يخص الانسحابات قرر مجلس المفوضين في وقت سابق قبول طلبات الانسحاب من تاريخ 15 حزيران ولغاية 20 حزيران ".

وأضافت "اغلق باب قبول طلبات المنسحبين في يوم 20 حزيران والذي كان اخر موعد لتسلم طلبات الانسحاب".

وتابعت ان "مفوضية الانتخابات صادقت على المرشحين وانهت القرعة الخاصة بارقام المرشحين"، لافتة إلى أنها "بصدد تصميم ورقة الاقتراع ولم يردنا اي طلب بالانسحاب من اي مرشح فرد".

لكنها أشارت بالقول "اذا قُدمت طلبات الانسحاب للمفوضية فان القرار الاول والاخير والفصل يعود لمجلس المفوضين".

فيما عدّت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين بلاسخارت "مقاطعة الانتخابات" المقبلة، بـ"استراتيجية غير فعالة"، فيما أشارت إلى أن "المقاطعة" لن تقدم أية حلول.

وقالت بلاسخارت خلال احاطتها أمام جلسة مجلس الأمن، (25 آب 2021) "نشدد على أهمية الانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل، بالنسبة لمستقبل العراق".

وأكدت، أن "مصداقية الانتخابات القادمة ستكون أساسية لمستقبل العراق، ومسؤولية إنجاح تلك الانتخابات القادمة تقع على عاتق الأطراف العراقية المعنية والسلطات الرسمية".

ورأت بلاسخارت، أن "مقاطعة هذا الاستحقاق الجوهري، ليست استراتيجية فعالة ولن تقدم أي حلول، بحسب تعبيرها".

فيما اقترح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، (7 آب 2021)، تشكيل لجنة تفاوضية مع الكتل المقاطعة للانتخابات وذلك خلال اجتماع الرئاسات مع القوى السياسية اليوم والذي أجمع على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بالعاشر من تشرين الأول المقبل.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقى "ناس" نسخة منه، أنه "عُقد في القصر الحكومي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماع القوى الوطنية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ومفوضية الانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في العراق".

وأضاف البيان، أن "المفوضية عرضت شرحاً مفصلاً، عن استعداداتها الفنية وقدرتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في العاشر من تشرين الأول المقبل".

وأكد الكاظمي وفقا للبيان، "تمسك الحكومة بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات، وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها وبانسيابية عالية".

وتابع البيان أن "القوى السياسية الوطنية، أجمعت على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، وتمسكها بهذا الموعد".

وجدّد الكاظمي والقوى السياسية الدعوة للكتل السياسية المقاطعة للانتخابات؛ للعدول عن قرارها، حيث اقترح الكاظمي تشكيل لجنة من القوى السياسية الوطنية للحوار مع الكتل المقاطعة، وإقناعها بالعدول عن قرارها؛ من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حشود تستبق خطاب مقتدى الصدر إلى الحنانة (صورة)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حشود تستبق خطاب مقتدى الصدر إلى الحنانة (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).