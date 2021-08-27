تقاعد الأنبار : المعاملات التقاعدية لن تتروج قبل التدقيق

2021/08/27 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفت دائرة التقاعد في الأنبار اليوم الجمعة، إجراء أي عمليات للنزاهة في دوائرها منذ شهر، فيما اشارت الى ان المعاملات التقاعدية لنتتروج قبل التدقيق.

وقال مدير دائرة تقاعد الأنبار أنيس ياسين عبد الهادي

إنه “سحب جميع الصلاحيات من دائرة تقاعد الفلوجة ومنذ أكثر من شهر“، لافتاً الى أن ” المعاملات الخاصة بالحقوق التقاعدية وضحاياالا هاب يجب أن تمر على دائرة تقاعد الأنبار قبل أن يتم ترويجها“.

وأكد أنه “وخلال أكثر من شهر لم تصل الى دائرة تقاعد الفلوجة ولا تقاعد الأنبار أي لجنة من هيأة النزاهة ولا من الأمن الوطني“، مبيناً أنه“لا توجد أي مشكلة منذ نحو أسبوعين ،ولم يتم سحب أي معاملة منذ أكثر من أسبوعين باستثناءات المعاملات القديمة ،ولكن في الوقتالحالي لا يوجد أي سحب للمعاملات“.

وأشار الى أن “لجان النزاهة تأتي على ضوء الإخبارات ،لكنها لم تزر دائرة التقاعد في الأنبار أو الفلوجة منذ أكثر من شهر“.

ونوه الى ان “رئيس الهيئة اياد الجبوري حريص كل الحرص على تدقيق اي معاملة ترد الى الهيئة، قبل الموافقة على صرف الرواتبالتقاعدية، مبينا ان الاستهداف الجديد يكشف عن مآرب خطرة للتأثير على نزاهة الاجراءات المتبعة في الهيئة“.

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