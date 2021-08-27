أكثر من 10 آلاف أفغاني و300 ألماني على قائمة الإجلاء

2021/08/27 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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لا يزال 300 ألماني وأكثر من 10 آلاف أفغاني يرغبون في مغادرة البلاد مسجلين لدى وزارة الخارجية الألمانية، ينتظرون إجلاءهم.

وأشارت الوزارة اليوم الجمعة، إلى أن هذه الأرقام تتغير باستمرار.

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة، كريستوفر بورغر: “يستمر أفراد في المغادرة ويستمر آخرون في تسجيل أنفسهم في قائمة الراغبين في المغادرة، لذلك فإن هذه الأرقام لحظية”.

وحسب بيانات وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب- كارنباور، أجلى الجيش الألماني 5347 شخصاً من 45 دولة على الأقل، من بينهم حوالي 500 ألماني وأكثر من 4 آلاف أفغاني.

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