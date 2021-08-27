تقاعد الأنبار : المعاملات التقاعدية لن تروج قبل التدقيق

2021/08/27 | 15:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واعنفت دائرة التقاعد في الأنبار اليوم الجمعة، إجراء أي عمليات للنزاهة في دوائرها منذ شهر، فيما أشارت الى أن المعاملات التقاعدية لن تروج قبل التدقيق.وقال مدير دائرة تقاعد الأنبار أنيس ياسين عبد الهادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "سحب جميع الصلاحيات من دائرة تقاعد الفلوجة ومنذ أكثر من شهر"، لافتاً الى أن " المعاملات الخاصة بالحقوق التقاعدية وضحايا الاهاب يجب أن تمر على دائرة تقاعد الأنبار قبل أن يتم ترويجها".وأكد أنه "وخلال أكثر من شهر لم تصل الى دائرة تقاعد الفلوجة ولا تقاعد الأنبار أي لجنة من هيأة النزاهة ولا من الأمن الوطني"، مبيناً أنه "لا توجد أي مشكلة منذ نحو أسبوعين ،ولم يتم سحب أي معاملة منذ أكثر من أسبوعين باستثناءات المعاملات القديمة ،ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي سحب للمعاملات".وأشار الى أن "لجان النزاهة تأتي على ضوء الإخبارات ،لكنها لم تزر دائرة التقاعد في الأنبار أو الفلوجة منذ أكثر من شهر".ونوه الى ان رئيس الهيئة اياد الجبوري حريص كل الحرص على تدقيق اي معاملة ترد الى الهيئة، قبل الموافقة على صرف الرواتب التقاعدية، مبينا ان الاستهداف الجديد يكشف عن مآرب خطرة للتأثير على نزاهة الاجراءات المتبعة في الهيئة.

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