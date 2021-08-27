ارقام مقلقة..الدفاع المدني: ديالى تسجل أعلى معدل حرائق

2021/08/27 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن متوسط المعدل اليومي للحرائق خلال شهر اب الجاري في محافظة ديالى.

وقال مدير اعلام دفاع مدني ديالى العقيد احمد العبيدي في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "ديالى سجلت أعلى معدل يومي للحرائق، حيث يتم تسجيل من 5 – 10 حرائق يومياً"، مبيناً ان " اكثر من 60% من الحرائق سجلت في الارياف والمناطق الزراعية فيما شكل التماس الكهربائي وعبث الاطفال اكثر من نصف الاسباب وراء الحرائق حتى الان".

وأضاف ان "الدفاع المدني في حالة استنفار قصوى منذ 3 اشهر لمواجهة الحرائق مؤكدا بان تدهل فرق الاطفاء قللت الخسائر المادية الى مستويات عالية جدا".

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