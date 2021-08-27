2021/08/27 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يخوض في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الرباع رسول كاظم منافسات رفع الاثقال في وزن تحت (72) كغم الى جانب 9 رباعين من الصين واليابان وبنما ومصر وبريطانيا ونيجيريا وتايلند وماليزيا.

وقال الرباع رسول كاظم ان معنوياته عالية واستعداداته جيدة لخوض المنافسات بعد دخوله في أربع معسكرات داخلية وخارجية كان اخرها في تركيا استمر لمدة (20) يوما، مشيرا الى ان الأجواء الإيجابية كانت تسود المعسكرات التدريبية وبأشراف مباشر من رئيس اتحاد الاثقال د.



عقيل حميد مؤكدا ان يتوقع منافسة شديدة في ظل وجود رباعين لهم باع طويل، ولكن ان شاء الله احقق مفاجأة كبيرة.

يذكر ان الرقم البارالمبي مسجل باسم الرباع العراقي رسول كاظم بواقع (227)كغم في حين ان الرقم العالمي باسم الرباع الماليزي بونيه جستن بواقع (230) كغم المشارك في المنافسات ايضا.

والرباع رسول كاظم (34عاما) من مواليد بغداد يلعب لنادي وسام المجد مدربه ثامر غانم اما أبرز إنجازاته فقد بدأ رياضة رفع الاثقال عام 2005 فقد حصل على الوسام الذهبي في بطولة العالم للشباب بكوريا عام 2006 وحصل على الوسام الفضي في بطولة اليونان الدولية عام 2007 وفي بارالمبياد الصين عام 2008 حطم رقم عالمي في فئة الشباب.

على الصعيد ذاته ودع الرباع علي موحان منافسات رفع الاثقال للرجال بوزن (54) كغم بعد ان حل بالمركز السابع محققا وزن (137) كغم حيث رفع في الجولة الأولى (130) كغم وفي الثانية (135) كغم وفي الثالثة (137) كغم ونافس في هذا الوزن 8 رباعين وقد احرز الميدالية الذهبية الكازاخستاني ديفيد ديجاروف محققا (174) كغم والميدالية الفضية الرباع الفرنسي اكسيل بارولون (165) كغم والميدالية البرونزية الرباع اليوناني ديمتروس باكوجيرستوس .

يذكر ان المركز الثامن والأخير كان للرباع البرازيلي برونو كارا الذي فشل في رفعاته الثالثة اما الرقم العالمي في هذه الفعالية فمسجل باسم الرباع المصري شريف عثمان في بطولة فزاع بدبي عام 2014 بوزن (205) كغم في حين ان الرقم البرالمبي مسجل باسم النيجيري رونالد ازيورك في بارالمبياد ريو عام 2016 محققا (200)كغم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمال العراقيين ترنو بتحقيق الرباع رسول كاظم غداً ميدالية عراقية في أولمبياد طوكيو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمال العراقيين ترنو بتحقيق الرباع رسول كاظم غداً ميدالية عراقية في أولمبياد طوكيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).