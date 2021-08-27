رسمياً.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد كاسيميرو

2021/08/27 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد النجم البرازيلي كاسيميرو لمدة اربعة مواسم قادمة.وذكر النادي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اطلعت عليه (بغداد اليوم)، انه " تم تجديد عقد النجم البرازيلي كاسيميرو لمدة اربعة مواسم قادمة".واضاف ان "ادارة النادي اتفقت مع اللاعب على تمديد العقد، والذي سيبقى مرتبطًا بالنادي لمدة أربعة مواسم قادمة، حتى 30 يونيو 2025".وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق تجديد عقد كل من لوكاس فاسكيز، لوكا مودريتش، وفيدي فالفيردي، وناتشو فرنانديز.وخاض كاسيميرو مع ريال مدريد 288 مباراة بكل المسابقات وسجل 30 هدفاً وصنع 25.

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