ما هو طعم البيتزا من آلة البيع في إيطاليا؟

2021/08/27 | 15:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تشعر برغبة شديدة في تناول البيتزا في منتصف الليل، أي بعد إغلاق جميع المطاعم، فلا تقلق! لأنه يمكنك أن تحصل على البيتزا من آلاة بيع في روما تصنع 4 أنواع مختلفة.

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