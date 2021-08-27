2021/08/27 | 15:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اكتمال الاستعدادات الأمنية الخاصة بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي ان القوات الامنية باشرت بتنفيذ خططها الامنية وبدأت بالانتشار في المناطق الحيوية في مركز العاصمة عبر تشكيل الاطواق الامنية الخاصة والعمل بالجهد الاستخباري والمراقبة الجوية لتأمين عقد المؤتمر، مشيراً الى عدم وجود قرار بفرض حظر وان كل الامور تسير وفق ما مخطط لها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخفاجي: اكملنا الاستعدادات الأمنية الخاصة بالمؤتمر ولانية لفرض حظر للتجوال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخفاجي: اكملنا الاستعدادات الأمنية الخاصة بالمؤتمر ولانية لفرض حظر للتجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).