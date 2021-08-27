التيار الصدري يعلن 'وقفة تضامنية' في بغداد.. ويحدد موعدها ومكانها

2021/08/27 | 17:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التيار الصدري، الجمعة، موعد ومكان إقامة الوقفة التضامنية لقرار زعيم التيار مقتدى الصدر بالعودة للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال التيار في بيان اليوم، (27 اب 2021)، انه "ستكون الوقفة التضامنية لقرار سماحة القائد السيد مقتدى الصدر اعزنا الله بعزه الساعة السادسة مساء قرب تجمع صلاة الجمعة في مدينة الصدر".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قرر ظهر اليوم الجمعة، المشاركة في الانتخابات المبكرة المقررة في 10 تشرين الاول 2021.

جدير بالذكر ان الصدر، أعلن في 15 تموز الماضي، انسحابه من الانتخابات التشريعية المقبلة، وسحب يده من كل المنتمين للحكومة.

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