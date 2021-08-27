هِلالُ مُحرّمٍ في قصائدِ شُعراءِ الطفّ

2021/08/27 | 17:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : حسين فرحان

يكادُ المُتتبِعُ للقصائدِ التي

كُتِبَتْ في شأنِ القضيةِ الحُسينيةِ

والتي تناولتْ هلالَ شهرِ مُحرّمٍ

الحرام أنْ يجزمَ بكونِها قد كُتِبَتْ

مع استهلالِ الناسِ لشهرِ الحُزنِ أو مع

بزوغِ

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