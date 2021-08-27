ضحايا الارهاب والانصاف المطلوب

2021/08/27 | 17:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سعاد حسن الجوهري

ما تعرض له العراق من الارهاب التكفيري

البربري على مدى عقد ونيف من الزمن يفوق

بكل المقاييس ما تعرض له باقي اقرانه في

اصقاع المعمورة.



حيث لاتزال مشاهد

انفجار السيارات المفخخة وال

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