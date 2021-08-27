تبناها الكاظمي ووقعت عليها هذه الأطراف.. الكشف عن فحوى ورقة الصدر الإصلاحية

2021/08/27 | 17:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب عن التيار الصدري

مضر خزعل الازيرجاوي، اليوم الجمعة، عن

تبني رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي

الورقة الإصلاحية التي تحدث عنها زعيم

التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الازيرجاوي، إن "ور

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