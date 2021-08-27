2021/08/27 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي: سنقف وقفة شجاعة لتنفيذ قرارات الصدر وورقته الإصلاحية

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