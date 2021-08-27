النجف : تجمع اتباع التيار الصدري للتحضير لوقفة تأييد لقرار الصدر بالعودة للمشاركة بالانتخابات

2021/08/27 | 17:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/بدأ اتباع التيار الصدري في النجف بالتجمع قرب الحنانة مقر اقامة السيد مقتدى الصدر للتعبير عن تأييدهم لقرار المشاركة في الانتخابات .وتم ابلاغ المتجمعين بالذهاب والتجمع امام باب مسجد الكوفة الرئيسية حيث ستكون هنالك وقفة تضامنية لدعم قرارات الصدر ومشروع المليونية الانتخابية الاصلاحية./انتهى

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