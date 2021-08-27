ائتلاف النصر : عودة التيار الصدري للمشاركة بالانتخابات المقبلة ..تعد زخماً وطنياً باتجاه مشاركة شعبية واسعة

2021/08/27 | 17:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / رحب ائتلاف النصر بعودة التيار الصدري للمشاركة بالإنتخابات المقبلة.وعد في بيان صحفي العودة : زخماً وطنياً باتجاه مشاركة شعبية واسعة بالإنتخابات.ودعا الائتلاف : الشعب إلى مشاركة إنتخابية واسعة لتمكين الإصلاح والتغيير ..مشددا على : ضرورة إلتزام المفوضية والقوى السياسية بإجراء إنتخابات نزيهة وفق معايير عادلة بعيداً عن توظيف امكانات الدولة أو المال السياسي أو سياسة فرض الإرادات.وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اعلن المشاركة في الانتخابات المقبلة .ودعا اتباعه الى وقفة مليونية للمشاركة في الانتخابات لاثبات انهم الكتلة الاكبر شرط الالتزام بمشروع الانتخابات./انتهى3

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