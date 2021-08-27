التضخم يضرب التجارة الإلكترونية بسبب كورونا.. ما السلع التي ارتفعت أسعارها؟

2021/08/27 | 17:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال فترات الازدهار والركود الاقتصادي، كانت التجارة الإلكترونية لفترة طويلة محصنة ضد الضغوط التضخمية.حيث انخفض متوسط ​​الأسعار عبر الإنترنت كل عام بين عامي 2015 و2019.لكن جائحة كورونا أنهت هذا الاتجاه الذي كان موثوقًا به في السابق.

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