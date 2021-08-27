الدفاع المدني تخمد حريقاً في معمل يحوي مواد كيمياوية غربي بغداد

2021/08/27 | 18:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت الدفاع المدني، الجمعة، تمكنها من اخماد حادث حريق اندلع داخل معمل للأصباغ غربي بغداد وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل معمل للأصباغ بمساحة 500 متر مربع يحتوي على مواد كيمياويه تستخدم في صناعة الاصباغ في منطقة الشعلة الدوانم غربي العاصمة …

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