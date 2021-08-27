شاهد بالفيديو.. المرض والفقر.. قطبا معادلة معاناة المواطن العراقي | صوت المواطن

2021/08/27 | 18:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V6XVBtAVeuk

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