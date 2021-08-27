زلزال يضرب محافظة إيرانية

2021/08/27 | 18:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر بعد ظهر يوم الجمعة، ضواحي مدينة ايذه بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.وذكر تقرير مركز رصد الزلازل الوطني التابع ل‍مؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، أن الزلزال وقع عند الساعة الثالثة و34 دقيقة و45 ثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة، بضواحي مدينة ايذه.ووقع الزلزال في عمق 10 […]

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