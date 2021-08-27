هل يستوي الذين يقاطعون والذين لا يقاطعون؟ - حسن أحراث

2021/08/27 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث المقصود طبعا هو مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها من طرف القوى السياسية.



وأفترض من البداية أن المقاطعين يعلمون وأن غير المقاطعين يعلمون كذلك، اقتباسا عن صيغة "هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون".



كما أني أحترم غير المقاطعين، أي المشاركين، الذين لم يسبق لهم أن تورطوا في جرائم في حق شعبنا، ومنهم بالخصوص عموم الجماهير الشعبية المنشغلة بقوت يومها والغارقة في همومها.



علما أن بعض المقاطعين متورطون ......





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