الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....12 - محمد الحنفي

2021/08/27 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي سلامة الانتخابات من الفساد الانتخابي وتغير أوضاع الشعب المغربي:.....3ح ـ ونجد في الفساد الجماعي، أن ذوي الشهادات العليا، من الأثرياء، لا يختلفون عن الأثرياء، الذين ليست لهم أية شهادة، لا تكسب حاملها طموحا معينا شريفا، يحول دون اعتماده في الانتخابات، على شراء ضمائر الناخبين، خاصة، وأن التربية التي تلقاها في صغره، لم تكسبه أي شكل من أشكال الحصانة، التي تحول دون تقدم، وتطور فكره، وممارسته.



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