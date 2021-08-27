بعملية استباقية.. الامن الوطني يحبط عملية ارهابية في صلاح الدين

2021/08/27 | 18:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، عن احباط عملية إرهابية في ناحية العلم ويعتقل آمر مفرزة امنية ومساعده صلاح الدين.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين بعملية استباقية من احباط مخطط ارهابي يستهدف ناحية العلم والقاء القبض على آمر مفرزة امنية ومساعده وبحوزتهما 5 عبوات ناسفة ومواد تفجير وكاتم مسدس كانوا يرومون استهداف التجمعات البشرية وعناصر الأجهزة الامنية".

واضاف انه "دونت اقوالهما ابتدائياً وتبين انهما ينتميان الى عصابات داعش الإرهابية ضمن ما يسمى ولاية صلاح الدين قاطع حمرين، وقد تمت احالتهما الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما".

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