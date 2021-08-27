2021/08/27 | 18:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويقود القاضي طارق بيطار التحقيقات المتعلقة بالانفجار، وأصدر طلبات استجواب في يوليو لدياب وغيره من كبار المسؤولين ومنهم وزراء سابقون وجه لهم القاضي السابق في التحقيقات تهمة الإهمال الذي أدى لحدوث الانفجار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استدعاء دياب.. مجلس النواب اللبناني يرد على المحقق العدلي ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استدعاء دياب.. مجلس النواب اللبناني يرد على المحقق العدلي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).