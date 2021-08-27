2021/08/27 | 18:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيأة الاستثمار الوطنية، اليوم الجمعة، تشكيل 14 لجنة حكومية لتنفيذ مشروع مدينة الرفيل السكنية في محيط مطار بغداد الدولي، فيما أوضحت سبب إيقاف التقديم على شقق مجمع بسماية.وقالت رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجار تتحدث عن مشروع الرفيل وسبب ايقاف التقديم على شقق بسماية المركز الخبري الوطني.

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