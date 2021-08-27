لندن تعلن مقتل 3 بريطانيين إثر الهجوم الانتحاري في العاصمة الأفغانية

2021/08/27 | 18:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قُتل بريطانيان، إضافة الى طفل مواطن بريطاني ثالث، في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مطار كابول الخميس واسفر عن مقتل 85 شخصا، وفق ما افاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الجمعة.

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