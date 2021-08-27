بعد تبنيه تفجيرات المطار .. داعش يصف طالبان بالمليشيات الموالية للامريكيين

2021/08/27 | 19:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم المزدوج الذي وقع في محيط مطار كابل، الخميس، وأوقع نحو 100 قتيل بينهم 13 جنديا أميركيا.وذكرت محطة سكاي نيوز : نشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي شريط فيديو يظهر رسالة من الإرهابي المنتحر قبيل تنفيذ العملية.ووقع الانفجار الأولى عند بوابة / آبي/ المؤدية إلى المطار، حيث كانت تكتظ المنظمة بحشود الأفغان الراغبين في الفرار من بلادهم بعد سيطرة حركة طالبان عليها، أما الانفجار الثاني فوقع عند مدخل فندق /بارون/ القريب.واضافت : نشرت حسابات داعشية على تطبيق /تلغرام/ بيانات يتنبى فيه داعش التفجيرين، مشيرا إلى أن الانتحاري الذي نفذ الهجوم عند مطار كابل هو عبد الرحمن اللغري.ووصف حركة طالبان بالميليشيات الموالية للأميركيين.وظهر اللغري في شريط فيديو مصور، لكنه كان يغطي وجهه بلثام، مما يصعب مهمة التعرف على هويته الحقيقية.ولدى /داعش خراسان/ وهو اسم التنظيم في منطقة آسيا الوسطى، عداوة شديدة مع حركة طالبان، لذلك يحاول إحراجها عن طريق شن هجمات./انتهى3

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