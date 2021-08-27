اخماد حريق كبير اندلع داخل معمل للأصباغ غربي بغداد

2021/08/27 | 19:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا كبيرا اندلع داخل معمل للأصباغ بمساحة 500 متر مربع يحتوي على مواد كيمياويه تستخدم في صناعة الاصباغ في منطقة الشعلة الدوانم غربي العاصمة بغداد دون تسجيل اصابات بشرية./انتهى9

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