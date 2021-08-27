السعودية: تغريم

2021/08/27 | 19:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاقبت السلطات السعودية أحد مستخدمي تطبيق سناب شات، بتغريمه 200 ألف ريال سعودي (أكثر من 53 ألف دولار أمريكي) ومنعه من الترويج الإلكتروني لمدة شهرين.

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