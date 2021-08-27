رونالدو يعود لناديه القديم وصحفي إيطالي يكشف مدة العقد

2021/08/27 | 19:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي، الجمعة، أنه توصل الى اتفاق مع نظيره يوفنتوس الايطالي، من أجل التوقيع مع نجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد 12 عام من رحيله عن "أولد ترافورد" الى ريال مدريد الإسباني.

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