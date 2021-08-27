درجال لـ’ناس’: اتفاق على إنشاء مضمار دولي لسباق السيارات درفت (فيديو)

2021/08/27 | 19:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، الجمعة، عن وجود اتفاق لإنشاء مضمار دولي للعبة سباق السيارات "درفت".

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال درجال في تصريح لـ "ناس" (27 اب 2021)، إن "هناك اتفاق مع رئيس الاتحاد لانشاء (مضمار) دولي لهذه اللعبة التي تحظى بجماهير كبيرة".

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