لندن تعلن مقتل بريطانيين اثنين في هجوم كابل

2021/08/27 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال راب "تبلغت بحزن عميق مقتل مواطنين بريطانيين اثنين إضافة الى طفل مواطن بريطاني آخر الخميس في الهجوم الارهابي"، لافتا الى "إصابة بريطانيين اثنين آخرين".

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